القسم الثانى.. زد يحتفظ بقمة المجموعة الثانية وفوز الجونة وبترول أسيوط فى الصعيد

واصل فريق إف سي زد انفراده يقمة المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني بعد فوزه على الإعلاميين 3-1 في المباراة التي أدارها الحكم نادر قمر الدولة ليرتفع رصيد إف سي زد إلى 38 نقطة ويتوقف رصيد الإعلاميين عند 9 نقاط.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث تقدم إف سي زد عن طريق نادر رمضان في الدقيقة الثالثة وتعادل داودا كمارا للإعلاميين في الدقيقة 40 وفي الشوط الثاني عاد إف سي زد للتقدم عن طريق محمود صلاح ثم أضاف أحمد الصعيدي الهدف الثالث .

وحقق القناة فوزا صعبا وهزم الإنتاج الحربي بهدف سجله حسام باولو من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليرتفع رصيد القناة 37 ويتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند 16 نقطة.

وحقق العبور مفاجأة وهزم السكة الحديد بهدف سجله يوسف حسام في الدقيقة 60 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد العباسي ليرتفع رصيد العبور إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد السكة الحديد عند 33 نقطة .

مباراة السكة الحديد والعبور

وفاز كهرباء الإسماعيلية على منتخب السويس 3-1 في المباراة التي أدارها الحكم طارق عبدالسلام ليرتفع رصيد الكهرباء إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد السويس عند 26 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين سجلهما يوسف بيبو وكريم عبد النبي في الدقيقتين 5 و35 وفي الشوط الثاني سجل كمارا الهدف الثالث في الدقيقة 55 ورد السويس بهدف سجله عمرو مصطفى في الدقيقة 68

وتعادل المصرية للاتصالات مع بتروجت بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد التابعي غازي ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 24 نقطة ورصيد بتروجت إلى 25 نقطة.

وفاز بورتو السويس على الترسانة بهدف دون رد ليرتفع رصيده الى 23 نقطة ويتوقف رصيد الترسانة عند 26 نقطة .

وفاز مستقبل وطن على النصر بهدف نظيف ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد النصر عند 14 نقطة.

وفي المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد فاز بترول أسيوط على المنيا بهدف سجله عرفة شعبان في المباراة التي أدارها محمد سلامة "ميدو" ليرتفع رصيد البترول إلى 38 نقطة ويتوقف رصيد المنيا عند 19 نقطة.

وفاز الجونة على الفيوم بهدف سجله إسلام جابر في المباراة التي أدارها الحكم محمود وفا ليرتفع رصيد الجونة إلى 35 نقطة ويتوقف رصيد الفيوم عند 18 نقطة.

في المجموعة الثالثة تعادل المجد السكندري مع بروكسي بدون أهداف ليرتفع رصيد بروكسي إلى 23 نقطة ورصيد المجد إلى 17 نقطة.