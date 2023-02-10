العثور على جثة شاب ملقاة على شريط السكة الحديد فى طنطا

عثر أهالي منطقة سكة المحلة، التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على جثة شاب ملقاة على شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان شلبي، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان طنطا، بقيادة الرائد بسام حشكل، رئيس مباحث قسم ثان طنطا وغرفة عمليات الإسعاف بلاغًا، من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة على شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان شلبي، بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، العثور على جثة شاب ملقاة على شريط السكة الحديد، بذات المنطقة المشار إليها، مرتديا كامل ملابسه، وأن سبب الوفاة نتيجة جرعة مخدرات زائدة.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.