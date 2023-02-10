من 15 لـ120 جنيهًا.. أسعار التمر فى شوادر الياميش بالسيدة زينب

شهد سوق السيدة زينب إقبال عدد كبير من المواطنين على شوادر الياميش، خلال الفترة الراهنة، وذلك لشراء احتياجاتهم منه قبل حلول شهر رمضان المبارك، إذ إن الأسعار لم ترتفع بشكل كبيرعن العام الماضي.





تاجر ياميش بالسيدة زينب: أسعار البلح زادت بنسبة 10% فقط عن العام الماضي



قال محسن عبدالعظيم، أحد تجار الياميش في سوق السيدة زينب، التابع لمحافظة القاهرة لـ"الدستور" إن البلح والتمور تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين حرصوا على اقتنائه خلال الفترة الراهنة، خوفًا من ارتفاع سعره خلال الأيام المقبلة، معقبًا: "البلح متوفر بكميات كبيرة، وبأنواعه المختلفة".



وتابع تاجر الياميش في منطقة السيدة زينب: أن أسعار الياميش ارتفعت عن العام الماضي 2022، بنسبة تتراوح ما بين 10 و20%، إلا أن ذلك لم يؤثر على حجم إقبال المواطنين، منوهًا: "الأسعار تناسب كل الشرائح الاقتصادية، إذ إنها تبدأ من 15 جنيها".



أشار أحد تجار الياميش في سوق السيدة زينب، التابع لمحافظة القاهرة لـ"الدستور"، إلى أن الأسعار، رغم ارتفاعها، إلا أنها ما زالت في متناول المواطنين، كما أن التجار يحاولون دائمًا توفيرها لكل الفئات، معلقًا: "نفسنا كل الناس تحس برمضان".





أسعار البلح في سوق السيدة زينب



- يصل سعر الكيلو الواحد من البلح الآسيوي لـ35 جنيها.



- يتراوح سعر بلح الثلاجة ما بين 15 و17 جنيها للكيلو الواحد.

- يصل سعر البلح الشعبي لـ40 جنيها للكيلو الواحد.

- يصل سعر البلح السكوتي العادي لـ75 جنيها للكيلو الواحد.

- وسعر البلح السكوتي السوبر 90 جنيها للكيلو الواحد.

-وسعر البلح الشبح 100 جنيه للكيلو الواحد.

- بلح مجدول فيصل سعره لـ120 جنيها للكيلو الواحد.