الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الأرضية 2023.. وموعد مباراة الأهلي وفلامنجو

تايم سبورت
تايم سبورت

تردد قناة تايم سبورت الأرضية 2023، من أكثر الكلمات البحثية حاليًا عبر المنصات الإلكترونية وذلك لمتابعة المباراة التي تجمع بين نادي الأهلي ونادي فلامنجو لتحديد المركز الثالث والرابع في النسخة الـ 18 من بطولة كأس العالم للأندية 2023 حيث يلتقي المارد الأحمر مع النادي البرزيلي عقب هزيمته من نادي ريال مديريد الأسباني.

تردد قناة تايم سبورت الأرضية 2023 

وأعلنت مجموعة قناة  Time sport الأرضي الرياضية عبر التردد الأرضي عن إذاعة المباراة التي تجمع بين نادي الأهلي المصري ونادي فلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023 ويمكن ضبط إشارة بث القناة وفقا للإحداثيات التالية:-

قناة  Time sport الأرضي 

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11449.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز : 27500.
  • تحديد الحيز : أرضي.

وتعرض القناة المباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، لتحليل أداء اللاعبين ومستوى المباراة وطرق صناعة الأهداف والاستحواذ من خلال مجموعة من نجوم كرة القدم في مصر والوطن العربي.

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موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2023

وتنطلق مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2023 يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير 2023، في تمام الساعة 5:30 مساءًا بتوقيت القاهرة والسودان وجنوب افريقيا والساعة 4:30 مساءًا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والساعة 6:30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية والساعة 7:30 مساءا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وخاض النادي الأهلي، ثلاث مبارات في البطولة حتى الآن الأولي حقق فيها انتصار على نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي بـ 3 أهداف نظيفة والثانية خقق فيها النصر على نادي سياتل الأمريكي بهدف نظيف فيما خسر أمام نادي ريال مدريد 4/1 .

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تشكيل نادي الأهلي في مباراة فلامنجو 2023

يمكن ضبط تردد قناة تايم سبورت الأرضية 2023 لمشاهدة مباراة الأهلي حيث جاء تشكيل الأهلي كما يلي:-

  • حراسة المرمي : محمد الشناوي.
  • خط الدفاع : محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، على معلول.
  • خط الوسط : حمدي فتحي، أليو ديانج ، عمو السولية.
  • خط الهجوم : طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، حسين الشحات.
  • خط الهجوم : بيرسي تاو.

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