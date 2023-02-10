الأهلى فى المونديال| الشناوى: نسعى لتقديم مباراة جيدة أمام فلامنجو والعودة بالبرونزية

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض غدًا لقاءً مهمًا أمام فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمغرب.

وأضاف الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، للحديث عن المباراة أن الأهلي جاهز لخوض لقاء فلامنجو وتقديم مباراة جيدة، مشددًا على أن جميع اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم من أجل الفوز والعودة للقاهرة بميدالية المركز الثالث.



ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف "بتوقيت القاهرة" مساء غدٍ السبت.