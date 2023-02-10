الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2023

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

يبحث قطاع عريض من الجماهير عن موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2023 لتحديد المركز الثالث والرابع وذلك عقب خسارة المارد الأحمر أمام نادي ريال مدريد في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب طنجة في دولة المغرب وبذلك يلتقي النادي الفائز بالهلال السعودي في نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو فى كأس العالم للأندية 2023

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير 2023 لحسم اللقاء المنتظر بين نادي الأهلي المصري ونادي فلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع في النسخة الـ 18 من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة المغرب.

وقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الدولة المستضيفة المغرب وتونس والجزائر و الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن نادي الهلي خسر أمام ريال مديريد 4/1 فيما خسر فلامنجو البرازيلي أمام الهلال السعودي ⅔ ليتلقي كلا من الأهلي وفلامنجو لتحديد الثالث والرابع في البطولة.

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لو فاتك التريند| موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي.. وتراجع مؤشر الدولار

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للمنافسة على البرونزية.. موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في كأس العالم

تشكيل نادي الأهلي أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية 2023

تأتي قائمة اللاعبين في نادي الأهلي في مباراة فلامنجو لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية كما يلي:-

  • حراسة المرمي: محمد الشناوي.
  • الدفاع: محمود متولي، محمد عبد المنعم، على معلول، محمد هاني.
  • خط الوسط: آليو ديان وحمدي فتحي وعمرو السولية.
  • الهجوم: حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود كهرباء.

ويتسضيف مباراة الأهلي ملعب الأمير عبد الله حيث يتم بث المباراة من خلال عدة قنوات فضائية حصلت على حقوق البث على رأسهم css السعودية وقناة أون تايم سبوتس الأرضية.

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الجزائرى مصطفى غربال حكمًا لمباراة الأهلى وفلامنجو بكأس العالم للأندية

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موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي 2023

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو فى كأس العالم للأندية 2023 و مباراة ريال مدريد والهلال السعودي من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية حيث تقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المغرب والساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءا بتوقيت السعودية.

 

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رئيس التحرير

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