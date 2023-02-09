الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الجزائرى مصطفى غربال حكمًا لمباراة الأهلى وفلامنجو بكأس العالم للأندية

مصطفى غربال
مصطفى غربال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، حكم مباراة الأهلي وفلامنجو ببطولة كأس العالم للأندية، والمقامة في المغرب.

ويلتقي الأهلي مع فلامينجو، بطل أمريكا الجنوبية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل في الخامسة والنصف عصرًا على ملعب طنجة.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وفلامنجو للحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونة مواطنه موكراني جوراري، والتونسي خليل حساني، فيما يتولى الأوروجوياني أندري ماتياس ماتونتي، مسئولية الحكم الرابع.

فيما يقود الفنزويلي خوان سوتو، تقنية الفيديو المساعدة، ويعاونه الكولومبي نيكولاس جالو.

ويقود الأوروجوياني نيكولاس تاران، تقنية الفيديو لاحتساب التسلل، ويعاونه الإسباني خوان مارتينيز.

وخسر الأهلي مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، أمس، أمام فريق ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، بأربعة أهداف مقابل هدف؛ فيما تلقى فلامينجو الهزيمة أمام فريق الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

بعثة الأهلي تصل إلى طنجة استعدادًا لمباراة فلامنجو
 

 

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدينة طنجة بالمغرب منذ قليل، استعدادًا لمباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وأدى لاعبو الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة ريال مدريد أمس في تدريبات متنوعة، بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران، ثم  تدريبات فنية متنوعة بالكرة، قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين بالمران.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام ريال مدريد تدريبات بدنية واستشفائية في فندق الإقامة قبل مغادرة مدينة الرباط.


إصابة ثنائي فلامنجو قبل مباراة الأهلي

وأعلن فلامنجو اليوم، عن إصابة الثنائي فيليبي لويس وليو بيريرا قبل مواجهة الأهلي يوم السبت.

وأشار النادي البرازيلي إلى أن فيليبي لويس يعاني من إصابة في كاحل القدم فيما يعاني ليو بيريرا من إصابة في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى.

مصطفى غربال حكم مباراة الاهلي وفلامنجو مباراة الاهلي وفلامنجو كأس العالم للأندية مونديال الاندية

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