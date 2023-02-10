تواصل فعاليات مبادرة «تحدث معه» لتنمية الوعي بأشمنت في بني سويف

تواصلت فعاليات المبادرة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة بني سويف ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية تحت شعار "تحدث معه"، وتستهدف تثقيف وتعريف الرجال والشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية وخاصة المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، باعتبارهم فئة مهمة لتدريبهم وتعريفهم على كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسرة للمحافظة عليها وتنميتها واستقرارها.

وعقدت ندوة تثقيفية بقرية أشمنت مركز ناصر عن بعض القضايا المجتمعية، وحضرها 35 مواطناً، من خلال وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية ، ضمن رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

وتحدث قرنى عبد الحليم، عن التعريف بالمبادرة وأهدافها وموضوعاتها، حيث ركزت الندوة على بعض الجوانب الدينية والتثقيفية والقانونية والاجتماعية عن مشاكل العنف ضد المرأة وختان الإناث ومخاطر الزواج المبكر والتسرب من التعليم.

وأشار إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ المبادرة التي يشرف عليها نائب المحافظ بلال حبش، وتستهدف تمكين الفئات المستهدفة من الرجال والشباب من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعي بالأمور الحياتية في العديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية منها: القضية السكانية، مؤكداً على أهمية وعى وتثقيف الشباب ودورهم فى بناء مجتمعاتهم ووطنهم لذلك لابد من الحفاظ عليهم ورعايتهم بشكل كامل وعدم حرمانهم من أن يعيشوا طفولتهم وحقوقهم التى كفلها لهم القانون فى الصحة والتعليم والزواج فى السن القانوني.