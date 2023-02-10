الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى فى المونديال.. الشحات: جاهزون لمواجهة فلامنجو.. ونسعى لكتابة التاريخ

حسين الشحات في لقاء
حسين الشحات في لقاء ريال مدريد

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية اللاعبين لخوض مباراة فلامنجو البرازيلي، غدا السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

وأوضح أن الفريق أغلق صفحة الخسارة أمام ريال مدريد في نصف النهائي، وانتقل بتركيزه لمواجهة فلامنجو التي يسعى خلالها إلى تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة على التوالي وكتابة تاريخ غير مسبوق في البطولة.

وأشار الشحات إلى أن الأهلي كان يسعى إلى الفوز في كل المباريات التي خاضها، لكن التوفيق لم يكن حليفا له للعبور إلى المباراة النهائية، مع ذلك فإن اللاعبين لديهم إصرار كبير على ختام البطولة بأفضل ما يمكن والتتويج بالبرونزية.

وأضاف أن الأهلي لديه طموحات كبيرة قبل مواجهة فلامنجو، رغم الصعوبات العديدة التي يأتي على رأسها حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات في البطولة.

وعن مستواه في البطولة قال: «الحمد لله على ما قدمته، وبالتأكيد وجودي وسط مجموعة مميزة من اللاعبين ساعدني على الظهور بهذه الصورة، وكنت أتمنى أن تكتمل الأمور بالتأهل إلى النهائي».

 

الأهلي في المونديال.. الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لـ«فلامنجو البرازيلي»

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استأنف تدريباته ظهر أمس، الخميس، على الملعب الفرعي لمركب مولاي عبدالله؛ استعدادا لمباراة فلامنجو البرازيلي غدا السبت.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي في حضور الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء  ريال مدريد، تدريبات بدنية واستشفائية في فندق الإقامة بالرباط.

وقاد كولر بقية اللاعبين في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران.

وخاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء غد السبت.

حسين الشحات السويسري مارسيل كولر الاهلى ريال مدريد فلامنجو البرازيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

3 مرات فى 6 أشهر.. تفاصيل سرقة كسارة مشروع فوسفات الصحراء الشرقية (مستندات)

الأهلى فى المونديال| كولر: درسنا فلامنجو جيدًا.. والفريق جاهز للمباراة

بمناسبة عيد الشرطة.. احتفالية بمشاركة أسر الشهداء في مديرية أمن القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد منفذ عملية الدهس فى القدس المحتلة

عملية دهس فى القدس.. مقتل إسرائيلى وإصابة 7 آخرين

لأول مرة منذ توليه منصبه.. نتنياهو يلتقى لابيد لمناقشة عدة قضايا