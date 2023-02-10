الأهلى فى المونديال.. الشحات: جاهزون لمواجهة فلامنجو.. ونسعى لكتابة التاريخ

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية اللاعبين لخوض مباراة فلامنجو البرازيلي، غدا السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

وأوضح أن الفريق أغلق صفحة الخسارة أمام ريال مدريد في نصف النهائي، وانتقل بتركيزه لمواجهة فلامنجو التي يسعى خلالها إلى تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة على التوالي وكتابة تاريخ غير مسبوق في البطولة.

وأشار الشحات إلى أن الأهلي كان يسعى إلى الفوز في كل المباريات التي خاضها، لكن التوفيق لم يكن حليفا له للعبور إلى المباراة النهائية، مع ذلك فإن اللاعبين لديهم إصرار كبير على ختام البطولة بأفضل ما يمكن والتتويج بالبرونزية.

وأضاف أن الأهلي لديه طموحات كبيرة قبل مواجهة فلامنجو، رغم الصعوبات العديدة التي يأتي على رأسها حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات في البطولة.

وعن مستواه في البطولة قال: «الحمد لله على ما قدمته، وبالتأكيد وجودي وسط مجموعة مميزة من اللاعبين ساعدني على الظهور بهذه الصورة، وكنت أتمنى أن تكتمل الأمور بالتأهل إلى النهائي».

الأهلي في المونديال.. الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لـ«فلامنجو البرازيلي»

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استأنف تدريباته ظهر أمس، الخميس، على الملعب الفرعي لمركب مولاي عبدالله؛ استعدادا لمباراة فلامنجو البرازيلي غدا السبت.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي في حضور الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء ريال مدريد، تدريبات بدنية واستشفائية في فندق الإقامة بالرباط.

وقاد كولر بقية اللاعبين في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران.

وخاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء غد السبت.