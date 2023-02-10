الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رسميًا.. رومانيا تنفى عبور صواريخ روسية فوق مجالها الجوى

رومانيا
رومانيا

نفت رومانيا، الجمعة، أن تكون صواريخ روسية قد عبرت فوق أراضيها، رافضة إعلان كييف عن أن صاروخين روسيين عبرا المجال الجوي للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي بعد إطلاقهما باتجاه أوكرانيا.

ورصدت أوكرانيا "هدفا جويا أطلق من البحر الأسود من سفينة تابعة للاتحاد الروسي"، لكنه "لم يتقاطع في أي وقت مع المجال الجوي لرومانيا"، حسب وزارة الدفاع الرومانية.

وفي وقت سابق، قالت مولدافيا، الجمعة، إنها ستستدعي سفير روسيا لديها بعد أن أعلنت كيشيناو عن أن صاروخا عبر مجال الجمهورية السوفيتية السابقة.

وسيتم استدعاء السفير "لإبلاغ الجانب الروسي بالانتهاك غير المقبول لمجالنا الجوي بصاروخ روسي حلّق اليوم فوق أراضي جمهورية مولدافيا السيادية"، حسبما جاء في بيان صحفي لوزارة الخارجية.

وفي وقت سابق، اتهمت أوكرانيا، روسيا بشن هجوم صاروخي انتهك المجال الجوي لرومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مما زاد من مخاوف جديدة من تصعيد بين الحلف وموسكو.

وكان صاروخان روسيان، طراز "كاليبر" قد دخلا أوكرانيا، بعد عبورهما مولدافيا ورومانيا المجاورتين، اليوم الجمعة، طبقا لما ذكره القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على تطبيق «تليجرام»، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وفي بيان منفصل، امتنعت وزارة الدفاع الرومانية عن تأكيد أن صاروخا روسيا قد عبر المجال الجوي، للدولة المطلة على البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع في مولدافيا إنها تتبعت صاروخا روسيا يحلّق فوق أراضيها، دون تحديد ما إذا كان قد حلّق فوق رومانيا أم لا.

وكان الصاروخان جزءا من وابل جديد، بدأ بهجمات بطائرات مسيّرة في وقت مبكر صباح اليوم، طبقا لما ذكره مسئولون أوكرانيون.

وفي وقت سابق، قال مسئولون في أوكرانيا إن الهجمات الروسية باستخدام طائرت مسيّرة وصواريخ استهدفت البنية التحتية لقطاع الطاقة في بلادهم. وقد انطلقت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد.

وسقطت 17 قذيفة في منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، خلال نحو ساعة، وهو ما وصفه العضو البارز بمجلس مدينة زابوريجيا أناتولي كورييف، عبر قناته على تطبيق «تليجرام»، بأنه "أكبر عدد منذ بداية الغزو" الروسي في 24 فبراير 2022.

رومانيا صواريخ روسية أوكرانيا حلف شمال الأطلسي البحر الأسود كيشيناو مولدافيا روسيا كييف شمال الأطلسي

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