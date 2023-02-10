الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الأزهري ببني سويف

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الأزهري في مدينة بني سويف، أسفر عن مصرع  السائق وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

البداية بتلقي اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الأزهري، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ لنقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى "ع. ك "، مقيم الشناوية بمركز ناصر جثة هامدة وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث انقلاب طريق الأزهري مدينة بنى سويف مصرع السائق مستشفى بني سويف

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