الرجاء يستضيف فايبرز الأوغندي في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري الأبطال

يستهل فريق الرجاء البيضاوي المغربي، مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023) عندما يستقبل ضيفه فايبرز الأوغندي، في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة.

ويخوض الفريق المغربي، مباراة اليوم دون حضور جماهيره، بسبب العقوبة المفروضة على النادي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بخوض مباراتين على ملعبه خلف أبواب مغلقة، على خلفية شغب مشجعيه خلال مباراة الأهلي، في إياب الدور ربع النهائي من النسخة الماضية لدوري الأبطال.

ويطمح الرجاء، بقيادة مدربه التونسي منذر الكبير لاستغلال عامل الأرض، وحصد النقاط الثلاث، من أجل الدخول مبكرًا في سباق التنافس على صدارة المجموعة، والتي تضم أيضًا كل من حوريا الغيني وسيمبا التنزاني.

بينما يأمل فايبرز الأوغندي، بقيادة مدربه الإسباني بيتو بيانكي، في تحقيق المفاجأة، وحصد نتيجة إيجابية، في الظهور الأول للفريق في مرحلة المجموعات للمسابقة الأعرق في تاريخ القارة السمراء.

وسيفتقد الفريق المغربي، لخدمات عبد الإله الحافيظي لعدم الجاهزية. كما يغيب نوفل الزرهوني للإصابة، في حين تبقى مشاركة اللاعب مروان هدهودي محل شك.

ومن المتوقع أن يخوض الرجاء، مواجهة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

الدفاع: عبد الإله مدكور، جمال حركاس، إسماعيل مقدم، محمود بنتايك

الوسط: محمد زريدة، جينيور أهولو، محمد مكعازي

الهجوم: يسري بوزوق، حمزة خابا، زكرياء الهبطي