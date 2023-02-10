الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

رئيس مدينة بني سويف يتفقد سير العمل بمصنع السماد العضوي والمدفن الصحي

جريدة الدستور

تفقد هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، انتظام العمل بالمدفن الصحي ومصنع السماد العضوي بمنطقة سنور (شرق النيل)، للوقوف على مدى الالتزام بتوريد القمامة من المدينة والقرى وحصر الكميات، ومتابعة سير العمل، وفق الضوابط والاشتراطات البيئية والصحية، ورافقه خلاله الجولة مسئولي مشروع النظافة والبيئة والشئون القانونية.

وفي سياق متصل، تابع رئيس المركز أعمال رفع القمامة والمخلفات بشارع الروضة وطريق السادات وكورنيش النيل وشارع حاتم رشدي، وشارع 17 بني سويف الجديدة، وشارع أحمد عرابي، وشارع عبد السلام عارف، وشارع صلاح سالم، بجانب أعمال طلاء الأعمدة الكهربائية بمحيط المصالح الحكومية في قريه باها واستكمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة بالطريق الزراعي حتى حدود قرية طنسا بني مالو، وطريق "ي بخيت- بلفيا" وطريق تزمنت الشرقية والزرابي.

 كما تمت متابعة جهود المجالس القروية حيال ملف المتغيرات المكانية ومخالفات البناء، والتي أسفرت عن إزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 150م أملاك دولة، ولاية الري والصرف بقرية باروط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الصرف الصحي المصالح الحكومية بني سويف الجديدة تزمنت الشرقية رئيس مدينة

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