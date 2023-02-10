الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

طبيبة تحذر: استخدام الكورتيزون فى إنقاص الوزن يسبب قرحًا بالمعدة

الكورتيزون
الكورتيزون

حذرت الدكتورة سمر محمود، مدرس الصحة العامة بكلية طب حلوان واستشاري التغذية العلاجية، من استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة، وخطورة شراء الأدوية عبر الإنترنت، واستخدام الوصفات في علاج المشكلات الصحية.

وقالت مدرس الصحة العامة بكلية طب حلوان واستشاري التغذية العلاجية إن الخلطات الشعبية المستخدمة في زيادة الوزن أو إنقاصه مضرة للغاية ويجب الابتعاد عنها، مشيرة إلى أنه يتم التعامل مع فكرة إنقاص الوزن بطريقة خاطئة.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية  لـ فضائية "دي إم سي"، أن بعض الفتيات لا يكنّ على دراية صحيحة إذا كان وزنهن مناسبا أم يحتجن إلى زيادته، مؤكدة أهمية التعامل مع الأمر بطريقة صحيحة من خلال وزن الجسم والاستعانة بمتخصص لمعرفة ما إذا كانت تحتاج لزيادة وزنها أم لا.

- مخاطر استخدام الكورتيزون

وعن مخاطر استخدام الكورتيزون في إنقاص الوزن، أكدت الدكتورة سمر أن استخدام الكورتيزون يسبب قرحا بالمعدة ويؤثر على الدورة الشهرية، بجانب ما يسببه من خلل في الإفراز الداخلي للهرمون في الجسم.

وأشارت إلى أن زيادة هذا الهرمون في الجسم قد تسبب الإصابة بمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى هشاشة العظام، مؤكدة أن تأثير مادة الكورتيزون سريع وهناك خطورة من إيقافه فجأة.

مدرس الصحة العامة استشاري التغذية العلاجية الكورتيزون استخدام الكورتيزون علاج النحافة الخلطات الشعبية زيادة الوزن انقاص الوزن مخاطر استخدام الكورتيزون

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