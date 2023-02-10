التوسع في إنتاج الزيت والتفتيش على مصانع الأعلاف.. حصاد «الزراعة» في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٢٩، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٣ وحتى ٩ فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث التوسع في إنتاج الزيت الخام محلياً، بحضور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والعقيد بهاء الغنام مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، والمهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، فضلا عن ترأسه، اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور وزراء الزراعة والمالية، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

كما نعى السيد القصير، الدكتور شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر السابق والذي وافته المنية بعد رحلة طويلة وحافلة من العمل الوطني.

وخلال هذا الأسبوع، استقبل السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وبحث معا تسهيل إجراءات تخصيص اراضي المشروعات العامة والتنموية وحياة كريمة والتوسع في انشاء منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما التقى ايضا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبحثا معنا اخر مستجدات المشروعات الزراعية المشتركة، كذلك التقى حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبحث معه آفاق الاستثمار في مجال الزراعة.

وبحث وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، بحضور محافظ دمياط، ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، وممثلى شركة "كير للمقاولات والصيانة" وعدد من قياداتي وزارة التنمية المحلية والزراعة؛ الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات، كما ترأس أيضا وزير الزراعة إجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور وزير التنمية المحلية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية.

كما تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنافذ التابعة للوزارة، في زيارة مفاجئة يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين، كذلك التقى الدكتور سعيد سليمان أستاذ علم الوراثة في كلية الزراعة جامعة الزقازيق والذي قام باستنباط الأرز الجاف (عرابي 3,4)، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.

‏وتفقدت لجنة من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، زراعات القمح والمحاصيل الشتوية لعدد من المزارعين فى محافظة الغربية وكفر الشيخ للاطمئنان على هذه المحاصيل، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إعطاء أكثر من 1.4 مليون جرعة ضد مرضي الجلد العقد وجدري الأغنام، وذلك في اطار مبادرة حياة كريمة، كما واصلت وزارتا الزراعة والتموين تواصلان التفتيش على مصانع الاعلاف محافظات الشرقية، والبحيرة، والدقهلية، تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الاعلاف قامت لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والتموين بحملة على بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف ببعض المحافظات.

بينما تفقد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور أيمن عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية، محطه البحوث الزراعيه وكذا مبني مشروع النظم الزراعيه بالإسماعيلية، كما استقبلت محطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء وفدا من أعضاء الجمعية العمومية لكليات الزراعة والدكتور عبد الغني الجندي عميد كليه الزراعات الصحراوية بجامعه الملك سلمان ذلك ضمن برنامج اجتماع الجمعية العمومية لكليات الزراعة العربية.

وأطلق المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات برنامج تدريبي في مجالسحب العينات الخاصة بالصادرات لدولة السعودية، كما حصل المعمل على الاعتماد الدولي للأيزو (17025/2017) من هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA ليكون هذا هو الاعتماد الثالث الدولي في هذه المواصفة، فيما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 7500 شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار إرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.