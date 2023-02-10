وزير البيئة التركى يكشف تطورات الأوضاع عقب زلزال غازى عنتاب

كشف وزير البيئة التركي مراد كوروم، اليوم، تطورات الأوضاع في بلاده عقب الزلزال الأخير خاصة بمدينة غازي عنتاب.

وأكد «كوروم» في تصريحات صحفية، اليوم، أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 108 مبانى في مدينة غازي عنتاب.

وأشار وزير البيئة التركي إلى أن هناك 16.900 موظف وعامل إنقاذ يعملون في غازي عنتاب وحدها.

وأوضح كوروم أنه تم تجهيز 15.350 خيمة للإيواء في غازي عنتاب، لافتا إلى أن الرقم سيرتفع ليصل إلى 25.000، بالإضافة إلى تجهيز 500 منزل متنقل وسيصل الرقم إلى 15.000 منزل.

وأضاف كوروم أن هناك 4720 موظفا يعملون على تثبيت المباني القابلة للسكن، موضحا أن السلطات التركية ستطلب من السكان الرجوع إليها.

ولفت وزير البيئة التركي إلى أنه تم إيواء 130 ألف مواطن حتى الآن بشكل مؤقت.

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 18.342 شخص حتى الآن

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 18.342 قتيل.

وأشارت إدارة الكوارث التركية إلى أن عدد جرحى الزلزال ارتفع إلى 74.242والمباني المنهارة إلى 6.444 مبنى.

وأضافت الإدارة في بيان لها اليوم، أنه تم إجلاء 75.780 شخص من المناطق المنكوبة جنوبي تركيا إلى المدن الأخرى.