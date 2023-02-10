الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أكرم القصاص: سياسة مصر الخارجية قائمة على التعاون والانفتاح مع جميع الأطراف

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بأن سياسة مصر الخارجية دائمًا ما تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط يؤكد سياسة مصر منذ فترة طويلة جدًا، ودائمًا خلال التنوع في الآراء مصر تحرص على وجود خطاب سياسي منضبط وواضح، وتقوم سياساتنا الخارجية على الانفتاح مع كل الأطراف، حتى فيما يتعلق بقضايا الصراعات بين الدول أو الأطراف. 

وأضاف «القصاص» عبر مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم، أن مصر دائمًا تدعم فكرة التفاوض والحلول الأقرب لمصالح الشعوب، كما أن الرئيس السيسي أشار إلى فكرة الصراعات الوهمية التي تقيمها لجان لا تنتمي إلى العرب، ولهذا ذكر أننا لا نقبل إساءة أو الانسياق وراء الفتن.

علاقة مصر بالدول العربية شديدة الدقة 

ونوه الكاتب الصحفي إلى أن كثير من الصراعات حتى الداخلية في بعض الدول العربية قامت بسبب أطراف خارجية صنعت فتن، ولكن علاقة مصر بالدول العربية على مدى عقود وفي فترة رئاسة الرئيس السيسي كانت شديدة الدقة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن مصر حريصة جدًا على الانفتاح مع الدول العربية، ودائمًا يشير الرئيس السيسي إلى الدول العربية التي وقفت بجانب مصر خلال ثورة 30 يونيو وهذا شيء مهم جدًا، ونفس الشيء بالنسبة لمصر فهي لا تقصر أبدًا عن إعلان موقفها بوضوح بأن أمن الخليج والدول العربية من أمن مصر.

أكرم القصاص الكاتب الصحفي أكرم القصاص سياسة مصر الخارجية التعاون الانفتاح مع كافة الأطراف الانفتاح كافة الأطراف

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