الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عشاء رومانسي.. 6 طرق لمفاجأة شريكك في أسبوع الحب 2023

عشاء رومانسي
عشاء رومانسي

تخطيط المفاجآت هو أحد الطرق للحفاظ على علاقتك حية وحيوية، وبالتزامن مع قرب عيد الحب والاحتفال به 14 فبراير؛ نرصد فيما يلي أفكارا لمفاجئة حبيبك.

الفكرة الأولى: الإعداد الرومانسي المقترن بإيماءة بسيطة، ولكنها دافئة للقلب، مثل كتابة قصيدة أو إعداد نزهة في مكان خاص لكما يكفي لأمسية حميمة ومثالية، إذا كنت تشعر بالثقة، فجرب شيئًا أكثر جرأة، مثل إرسال برقيات غنائية عن إعجابك بها.

الفكرة الثانية: إذا كنت تشعر براحة أكبر في التعبير عن مشاعرك على الورق بدلاً من قولها بصوت عالٍ، فإن كتابة رسالة أو بطاقة رومانسية هي طريقة رائعة لمشاركة ما تشعر به مع الشخص الذي تحبه. يمكنك أيضًا كتابة رسالة بريد إلكتروني إذا كنت تشعر براحة أكبر.

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الفكرة الثالثة: إرسال الزهور أو الهدايا للتعبير عن حبك وعاطفتك: يعد إرسال شيء صغير مثل باقة من الورود والشوكولاتة وهدية شخصية مدروسة وما إلى ذلك، جنبًا إلى جنب مع رسالة حلوة، طريقة رائعة للتعبير عن مشاعرك.

الفكرة الرابعة: اصطحبهم في نزهة رومانسية أو نزهة في مكان خلاب، لذا تأكد من وجوده في مكان به إضاءة جيدة حتى تتمكن من التقاط الكثير من الصور الجميلة معًا. تأكد من التوقف لتناول طعام الغداء أو العشاء بعد ذلك أيضًا.

الفكرة الخامسة: ترتيب نزهة في المكان المفضل لديهم، فاجئهم بعشاء حميمي لشخصين. يمكنك إضاءة الشموع وإحضار الوجبات الخفيفة والمشروبات المفضلة لديك وحتى تشغيل الموسيقى الرومانسية في الخلفية.

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الفكرة السادسة: خطة ليلة كاريوكي إذا كانوا يحبون الكاريوكي، ففكر في أداء أغنية رومانسية معًا في بار أو حدث كاريوكي محلي، ستكون هذه تجربة لا تُنسى بشكل لا يُصدق ولن ينساها قريبًا، مع القليل من الإبداع، يمكنك التخطيط بنجاح لمفاجأة خاصة لمصلحة حبيبك فقط أدرك ما يحبه.

الطرق المبتكرة للأزواج للتخطيط بعض الطرق المبتكرة للأزواج عيد الحب اصطحبهم في نزهة رومانسية خطة ليلة كاريوكي

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وائل لطفي

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