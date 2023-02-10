أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق التجارية

ما زال البحث مستمر عن أسعار الدواجن، والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ومع قرب شهر رمضان المبارك يتساءل الكثير عن وضع الأسعار خلال الشهر الكريم.

وتقدم “الدستور” في نشرتها على مدار اليوم أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة ١٠ فبراير 2023 نهاية تداولات الأسبوع، في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة ١٠ فبراير 2023

بلغ سعر الفراخ البيضاء 72 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الفراخ الساسو 85 جنيها للكيلو.

بينما سجل سعر الفراخ أمهات بيضاء 65 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر فراخ البلدي 85 جنيها للكيلو.

سعر البيض اليوم الجمعة ١٠ فبراير 2023

سعر كرتونة البيض الأبيض 101 جنيه في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض الأحمر 101 جنيه في بورصة الدواجن.

سعر كرتونة البيض البلدي 115 جنيها في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 10-2-2023



أسعار البط اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

سجل أسعار بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه في بورصة الدواجن.

سجل أسعار بط مسكوفي عمر يوم 26.50 جنيه في بورصة الدواجن.

سجل أسعار بط فرنساوي عمر يوم 19 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل أسعار بط فرنساوي بيور عمر يوم 24 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل أسعار بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل أسعار بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل أسعار لحم بط بلدي كيلو 85 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل أسعار لحم بط مولار كيلو 75 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل أسعار لحم بط فرنساوي كيلو 62 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل أسعار لحم بط مسكوفي كيلو 85 جنيها في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

كتكوت أبيض يوم 23.00 جنيه 25.00 جنيه في بورصة الدواجن.

كتكوت ساسو يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه في بورصة الدواجن.

كتكوت بلدي حر يوم 07.50 جنيه 08.00 جنيه في بورصة الدواجن.