الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم فى مصر الجمعة 10-2-2023

الدواجن و البيض
الدواجن و البيض

تواصل أسعار الدواجن ارتفاعها بصفة شبه يومية، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن إلى 81 جنيهًا، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك رغم تصريحات شعبة الدواجن باحتمالات تراجعها في منتصف فبراير الجاري بعد إفراج الحكومة عن أطنان من الأعلاف من الجمارك لمنع الزيادات الشديد في أسعار الدواجن في الأسواق.

وواصل سعر البيض تسجيل ارتفاعات كبيرة دفعت كرتونة البيض إلى تخطي سعر 100 جنيه حتى تصل إلى المستهلك، وتعرض  الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض اليوم في مصر الجمعة 10-2-2023.

أسعار الفراخ اليوم 

  • سجلت الدواجن البيضاء سعر 81 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن لتصل إلى المستهلك بمتوسط سعرى 87 جنيها.

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  • بلغ سعر الفراخ البلدي 94 جنيهًا للكيلو وتصل إلى المواطن بسعر 100 جنيه للكيلو.
  • وصل سعر الدواجن إلى 85 جنيها في بورصة الدواجن.
  • سجلت الفراخ الأمهات البيضاء 80 جنيهًا وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

أسعار الكتاكيت 

  • كتكوت أبيض شركات: ٢٤.٥جنيه
  • كتكوت بلدي هجين:   ٨ جنيهات
  • كتكوت جيل تاني ألوان:  ١١.٥جنيه
  • كتكوت ساسو شفر: ١٥.٥ جنيه
  • كتكوت فيومي وروزي: ١٠ جنيهات
  • كتكوت بط فرنساوي: ١٧.٥جنيه
  • كتكوت بط مولار: ٢٧.٥ جنيه
  • كتكوت بط مسكوفي ار: ٢٧.٥ جنيه

أسعار البيض اليوم 

وأوضح اتحاد منتجي الدواجن استقرار أسعار البيض عند نفس الارتفاع الذي سجلته منذ عدة أيام، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 98.75 جنيه في المزرعة، وسعر كرتونة البيض الأحمر 98.75 جنيه، وسعر كرتونة البيض البلدي إلى 115.75 جنيه، وترتفع سعر كرتونة البيضة عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك وتختلف نسبة الارتفاع من تاجر لآخر.

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وائل لطفي

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