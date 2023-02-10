شبكة SSC السعودية تزف خبرًا سارًا بشأن نهائى كأس العالم للأندية

أعلنت شبكة قنوات SSC السعودية عن بثها المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب، والتي ستجمع ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي، بشكل مجاني دون تشفير.

ويلتقي الهلال مع ريال مدريد، في التاسعة من مساء السبت (بتوقيت القاهرة)، في نهائي مونديال الأندية، والذي سيحتضنه ستاد (مولاي الأمير عبدالله) بالعاصمة المغربية الرباط.

وقالت الشبكة في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "يسر شركة الرياضة السعودية، أن تعلن عن نقل نهائي مونديال كأس العالم للأندية لكرة القدم، والذي سيجمع الهلال السعودي وريال مدريد الإسباني، في العاشرة مساءً غدٍ السبت، في دولة المغرب الشقيقة (مجانًا)، عبر قنوات SSC في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمستخدمي أجهزة GOBX بالإضافة إلى النقل المجاني أيضًا عبر منصة شاهد، سواء كانوا من المشتركين أم لا".

كما أضافت الشبكة في بيانها، أنها ستتوفر للمباراة، 3 خيارات للتعليق باللغة العربية.

وسيشهد اليوم، ذاته، مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستجمع فريقي الأهلي، وفلامنجو البرازيلي، في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

وكان الهلال قد بلغ المباراة النهائية لمونديال الأندية، بعد تغلبه على فلامنجو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الدور قبل النهائي، بينما تأهل ريال مدريد للنهائي، عقب فوزه على الأهلي، برباعية مقابل هدف.