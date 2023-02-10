الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق

الأرصاد
الأرصاد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا باردا في الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، كما تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.

الأرصاد أمطار بالسواحل الشمالية الصغرى بالقاهرة 10 درجات السواحل الشمالية وشبورة على الطرق والصغرى هيئة الأرصاد الجوية

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