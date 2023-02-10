الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجنة تحكيم «الدوم» تختار 14 متسابقًا بمرحلة الأداء الكامل بالتمثيل للمرحلة المقبلة

الدوم
الدوم

اختارت لجنة تحكيم التمثيل في الموسم الثاني من برنامج "الدوم" 14 متسابقًا من مرحلة الأداء الكامل، للتصعيد للمرحلة القادمة، وهم: حنين حسام، كيرلس رضا، يارا حسام، أمير عبدالواحد، أشرقت مدكور، دنيا إبراهيم، نادي الدواش، ليلى عبدالقادر، أحمد نادي، نورا الأحمر، محمد يسري، شامو حمدي، آيه سامي، محمد الأسمراني.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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