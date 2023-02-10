الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجنة تحكيم «الدوم» تشيد بموهبتى المتسابقين يارا حسام وكيرلس رضا فى التمثيل

يارا حسام وكيرلس
يارا حسام وكيرلس رضا

أعرب أعضاء لجنة تحكيم برنامج الدوم لاكتشاف المواهب في موسمه الثاني، والتي تضم كلًا من الفنانة يسرا، المخرج بيتر ميمي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، عن إعجابهم بموهبة المتسابقين يارا حسام  من الإسكندرية، وكيرلس رضا من القاهرة، في التمثيل، وذلك في أولى حلقات مرحلة تجارب الأداء الكامل.

وعلقت الفنانة يسرا: "أنتم الاتنين عاجبني جدًا، دمكم خفيف، وأداؤكم حلو، وعندكم حضور".

وقال المخرج بيتر ميمي: "إنت يا كيرلس عامل كاراكتر، لكن عامله من برة، المرة اللي فاتت كنت أفضل من كده بكثير، بكلمك عشان بقية التصفيات، لأن أنتم أكثر اثنين عاجبني من الجولة الأولى، ويارا ممثلة كبيرة بصراحة، وحقيقية جدًا جدًا، برافو عليكي".

وأشادت المخرجة كاملة أبو ذكري بموهبتهما: "كرلس كان ممكن يساعدك أكتر إنك تعمل تسريحة شعر تانية، وحركة جسمك تكون مختلفة، خاصة وأن الشخصية التي تؤديها فيزيكلي.. أما يارا، فكنتي هايلة وعسل، إن شاء الله هنشوفكم نجوم كبيرة".

يذكر أن برنامج الدوم لاكتشاف المواهب يعرض على شاشة dmc، في تمام الساعة 11 مساءً، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، ويضم عددًا كبيرًا من المتسابقين من مختلف محافظات مصر في العديد من المجالات، من بينهم الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي، بجانب الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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