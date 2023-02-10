ياسمين أمين تبهر لجنة تحكيم «الدوم» فى التقديم التليفزيونى.. وتعليق طريف لـ عبدالرحمن

شاركت المتسابقة ياسمين أمين، في أول عرض لمرحلة تجارب الأداء الكامل، أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم" فئة التقديم التليفزيوني، المكونة من الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن، والدكتور محمد سعيد.

تعليق لجنة التحكيم

وأشاد الإعلامي محمد عبدالرحمن، بموهبة ياسمين أمين، وقال في تعليقه إنه يعمل في الإعلام منذ 30 عامًا ومع ذلك لا يستطيع الأداء بنفس طريقتها.

كما علق الدكتور محمد سعيد، على أدائها مؤكدًا أن صوتها قوي، ولغتها مميزة، كما أنها تداركت الخطأ سريعًا.

في الوقت نفسه علقت الإعلامية ريهام السهلي على أدائها قائلة، إنها لم تشعر بأن هناك خطأ وتم تصحيحه، متمنية لها التوفيق.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.