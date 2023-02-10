الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تصدر قرارا بسفر عماد خليل إلى إيطاليا

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بسفر الدكتور عماد خليل ممثل مصر في اتفاقية التراث المغمور بالمياه لدى اليونسكو إلى إيطاليا لإقامة ندوة ومعرض للصور الفوتوغرافية عن الآثار اليونانية والرومانية المغمورة بالمياه بالإسكندرية بالأكاديمية المصرية للفنون بروما.

وأشارت الدكتورة إيمان نجم، رئيس  قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، إلى دعم القطاع لهذه

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 الندوة والمعرض؛ نظرًا  لتزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالتراث الثقافي المغمور  بالمياه من قبل المجتمع العلمي والثقافي، والذى يمثل للعلماء مصدرًا قيمًا في المعلومات في هذا المجال الفريد.

وأضافت: كما تزايد أيضًا الاهتمام بالمتاحف والمعارض الخاصة بهذا الشأن وأصبحت مصدرًا لجذب كثيرًا من المهتمين بالتراث المغمور بالمياه.

وأوضحت أنه  في  عام ٢٠٠١ أبرمت منظمة  اليونسكو اتفاقية تهدف إلى حماية آثار الوجود الإنساني الذي يتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري، والذي ظل مغمورًا بالمياه جزئيًا أو كليًا، كما تضع الاتفاقية معيارًا مرتفعًا لحماية هذا التراث ومنع العبث به.

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وأشارت إلى أن هدف الندوة المزمع عقدها خلال شهر فبراير التعريف بالتراث المغمور ودور المجتمع المدني في اكتشاف وحماية الممتلكات الثقافية والتراثية.
 

وزيرة الثقافة عماد خليل اتفاقية التراث المغمور اليونسكو إيطاليا الآثار اليونانية والرومانية

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