الجارديان: تضخم غير مسبوق وارتفاع أسعار الهواتف يضرب بريطانيا

أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع أسعار الهواتف في بريطانيا، إثر التضخم غير المسبوق.

وأشارت الصحيفة الى أن هيئة رقابية بريطانية تستعرض ارتفاع أسعار الهواتف في ظل استمرار التضخم، حيث يمكن أن تطبق Ofcom تدابير حماية أكثر صرامة ضد الزيادات الضخمة في الفواتير في منتصف الطريق من خلال العقود.

وكانت قد أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة تحقيقاً في الممارسة على مستوى الصناعة المتمثلة في ضرب عملاء النطاق العريض والأجهزة المحمولة بارتفاعات في الأسعار تصل إلى 17% بما يحد من التضخم ويمكن أن يوفر حماية أكثر صرامة ضد الزيادات الضخمة في منتصف العقد.

وقالت الهيئة، التي أطلقت في ديسمبر تحقيقاً منفصلاً في أساليب البيع التي تستخدمها شركات الاتصالات، إنها يمكن أن تتدخل لضمان أن يكون لدى المستهلكين الذين يعانون من أزمة تكلفة المعيشة "قدر أكبر من الوضوح واليقين" بشأن المبلغ المحتمل أن يدفعوه على مدار الدورة من عقدهم.

وتستعد أكبر الشركات في المملكة المتحدة في هذا القطاع - بما في ذلك BT و EE وVodafone وVirgin Media O2 و TalkTalk - لتنفيذ زيادات في أسعار العقود المتوسطة فوق معدلات التضخم في الربيع مما يعني أنها ستجني مليارات الجنيهات الاسترلينية سنويًا.

ارتفاع غير مسبوق



وذكرت الصحيفة أن الملايين من مستخدمي الهاتف المحمول والنطاق العريض في المملكة المتحدة يواجهون ارتفاعًا في الفاتورة بنسبة 14٪ اعتبارًا من أبريل المقبل.

وتحسب الشركات الزيادات باستخدام آليات مختلفة ، عادة ما يتم قياس التضخم إما بمؤشر أسعار المستهلك (CPI) أو مؤشر أسعار التجزئة (RPI) بالإضافة إلى زيادة إضافية تتراوح بين 3.4٪ و 3.9٪.

في ديسمبر، الشهر الأكثر شيوعًا لتقرير معدل الارتفاع في الربيع التالي ، كان مؤشر أسعار المستهلكين 10.5٪ بينما كان RPI 13.4٪. وهذا يعني أن العملاء يواجهون زيادات تتراوح بين 14٪ وأكثر من 17٪ هذا العام.

قالت كريستينا لونا إستيبان ، مديرة الاتصالات: "إننا نلقي نظرة شاملة على هذه الأنواع من شروط العقد لنفهم تمامًا إلى أي مدى يعرف العملاء حقًا ما يشتركون فيه ، وما إذا كانت هناك حاجة إلى حماية أكثر صرامة". حماية المستهلك في Ofcom، ويحتاج العملاء إلى اليقين والوضوح بشأن ما سيدفعونه على مدار عقدهم".

قالت Ofcom إن الأبحاث وجدت أن ثلث عملاء الهاتف المحمول والنطاق العريض في المملكة المتحدة لا يعرفون أن مزودهم يمكنه زيادة الأسعار في منتصف العقد. من بين أولئك الذين يعرفون ، ليس لدى حوالي النصف أي فكرة عن كيفية حساب الارتفاعات. ما يقرب من نصف جميع عملاء الاتصالات لا يعرفون ما يقيس CPI و RPI.

وأضافت معظم شركات الهاتف المحمول والنطاق العريض شروطًا لزيادة الأسعار في منتصف العقد في عام 2021 ، في وقت كان التضخم فيه يبلغ 1.5٪ فقط.