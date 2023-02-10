الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجارديان: تضخم غير مسبوق وارتفاع أسعار الهواتف يضرب بريطانيا

الهواتف
الهواتف

أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع أسعار الهواتف في بريطانيا، إثر التضخم غير المسبوق. 

وأشارت الصحيفة الى أن هيئة رقابية بريطانية تستعرض ارتفاع أسعار الهواتف في ظل استمرار التضخم، حيث يمكن أن تطبق Ofcom تدابير حماية أكثر صرامة ضد الزيادات الضخمة في الفواتير في منتصف الطريق من خلال العقود. 

وكانت قد أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة تحقيقاً في الممارسة على مستوى الصناعة المتمثلة في ضرب عملاء النطاق العريض والأجهزة المحمولة بارتفاعات في الأسعار تصل إلى 17% بما يحد من التضخم ويمكن أن يوفر حماية أكثر صرامة ضد الزيادات الضخمة في منتصف العقد.

وقالت الهيئة، التي أطلقت في ديسمبر تحقيقاً منفصلاً في أساليب البيع التي تستخدمها شركات الاتصالات، إنها يمكن أن تتدخل لضمان أن يكون لدى المستهلكين الذين يعانون من أزمة تكلفة المعيشة "قدر أكبر من الوضوح واليقين" بشأن المبلغ المحتمل أن يدفعوه على مدار الدورة من عقدهم. 

وتستعد أكبر الشركات في المملكة المتحدة في هذا القطاع - بما في ذلك BT و EE وVodafone وVirgin Media O2 و TalkTalk - لتنفيذ زيادات في أسعار العقود المتوسطة فوق معدلات التضخم في الربيع مما يعني أنها ستجني مليارات الجنيهات الاسترلينية سنويًا.

ارتفاع غير مسبوق


وذكرت الصحيفة أن الملايين من مستخدمي الهاتف المحمول والنطاق العريض في المملكة المتحدة يواجهون ارتفاعًا في الفاتورة بنسبة 14٪ اعتبارًا من أبريل المقبل. 

وتحسب الشركات الزيادات باستخدام آليات مختلفة ، عادة ما يتم قياس التضخم إما بمؤشر أسعار المستهلك (CPI) أو مؤشر أسعار التجزئة (RPI) بالإضافة إلى زيادة إضافية تتراوح بين 3.4٪ و 3.9٪.

في ديسمبر، الشهر الأكثر شيوعًا لتقرير معدل الارتفاع في الربيع التالي ، كان مؤشر أسعار المستهلكين 10.5٪ بينما كان RPI 13.4٪. وهذا يعني أن العملاء يواجهون زيادات تتراوح بين 14٪ وأكثر من 17٪ هذا العام.

قالت كريستينا لونا إستيبان ، مديرة الاتصالات: "إننا نلقي نظرة شاملة على هذه الأنواع من شروط العقد لنفهم تمامًا إلى أي مدى يعرف العملاء حقًا ما يشتركون فيه ، وما إذا كانت هناك حاجة إلى حماية أكثر صرامة". حماية المستهلك في Ofcom، ويحتاج العملاء إلى اليقين والوضوح بشأن ما سيدفعونه على مدار عقدهم".

قالت Ofcom إن الأبحاث وجدت أن ثلث عملاء الهاتف المحمول والنطاق العريض في المملكة المتحدة لا يعرفون أن مزودهم يمكنه زيادة الأسعار في منتصف العقد. من بين أولئك الذين يعرفون ، ليس لدى حوالي النصف أي فكرة عن كيفية حساب الارتفاعات. ما يقرب من نصف جميع عملاء الاتصالات لا يعرفون ما يقيس CPI و RPI.

وأضافت معظم شركات الهاتف المحمول والنطاق العريض شروطًا لزيادة الأسعار في منتصف العقد في عام 2021 ، في وقت كان التضخم فيه يبلغ 1.5٪ فقط.

التضخم الغير مسبوق ارتفاع أسعار الهواتف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

فتح: إسرائيل تعمل بطريقة ممنهجة على وأد أى إمكانية لقيام دولة فلسطينية

تعرف على طاقم حكام مباراة ريال مدريد والهلال السعودى فى كأس العالم للأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا