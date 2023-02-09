الولايات المتحدة تدعم متضرري الزلزال بـ 85 مليون دولار

أعلنت الخارجية الأمريكية، إرسال مساعدات بقيمة 85 مليون دولار لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا، وفق شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل.

وكان قد قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان يوم الأحد الماضي، إن الرئيس جو بايدن وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين لتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الأكثر تضررا في زلزال تركيا وسوريا.

وقال إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالزلزال المدمر.

وحدث زلزال مدمر صباح يوم الاثنين الماضي، أودى بحياة أكثر من ٢٠ ألف شخصًا.

ارتفاع حصيلة الضحايا

أعلنت وسائل إعلام محلية سورية وتركية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلدين لـ 21 ألف قتيل.

من جهتها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال في تركيا إلى 17134 قتيلًا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، عن وصول عدد قتلى الزلزال المدمر والمصابين إلى 63 ألفا، وما زالت الأعداد قابلة للزيادة بالتزامن مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ تحت الأنقاض، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وصرحت السلطات التركية، الأربعاء، بوقوع أكثر من 700 هزة ارتدادية منذ حدوث الزلزال المدمر.

من ناحية أخرى، أعلنت تركيا أنها تواجه كارثة كبرى ضربت منطقة مساحتها ألف كيلو متر مربع، وأنها ستقوم بفتح معبرين حدوديين مع سوريا للمساعدات الإنسانية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، عن إرسال 31 فرقة إنقاذ و5 فرق طبية لتركيا، في الوقت نفسه أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إرسال طائرات بمساعدات طبية لكل من سوريا وتركيا.

كما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، وصول عدد قتلى الزلزال المدمر إلى والمصابين إلى 63 ألف، وما زالت الأعداد قابلة للزيادة بسبب وُجود العديد من الأشخاص تحت الأنقاض، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".