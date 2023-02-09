الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ: غلق كامل لكوبرى الكفر الجديد وبدء أعمال الصيانة

الكوبري
الكوبري

واصلت أجهزة محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، توجيه حملاتها لتنفيذ أعمال النظافة ورصف الطرق تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشهدت مدن بيلا وكفر الشيخ ودسوق عدداً من الحملات المتعددة ما بين حملات نظافة، وصيانة خطوط الصرف، وزيادة المساحات الخضراء، بزراعة الاشجار، وإزالة الاشغالات بشرق مدينة كفر الشيبخ، ورفع نواتج الحفر بمستشفي بيلا المركزي الجديد، عقب توصيل المياه والكهرباء لها، وغلق كوبري بالكفر الجديد، لأعمال الصيانة.

وأصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بغلق كوبري الكفر الجديد إغلاقا تاما، مع سرعة عمل معدية بديلة للكوبري، وبدء أعمال الصيانة للكوبري الرئيسي.

وتابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، غلق كوبري قرية الكفر الجديد، التابعة لقرية الحمراء أمام جميع أنواع السيارات، والبدء في أعمال الصيانة بالكوبري، وتابع موافي وصول مواسير المعدية البديلة للكوبري، والبدء في تنفيذها.

كما تابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الزراعة والتجميل لمثلث طريق صبري القاضي، موجهًا بالاهتمام بالمسطحات الخضراء، وزراعة ميادين المدينة وتجميلها، مشددًا على قص وتقليم أشجار الجزر الوسطى، خاصة على محور 30 يونيه، والطرق الرئيسية.

كما تابع حملة النظافة بقرية الحمراوي، ورفع المخلفات بعد رفع مياه الأمطار الأيام الماضية، مع رفع المتولد اليومي من مخلفات القمامة قرى مركز كفر الشيخ، مع تواجد رؤساء القرى على رأس العمل.

وتفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة الميكانيكية للتأكد من انتظام سير العمل به، والوقوف على مدى جاهزية المعدات، وإزالة أي معوقات يمكنها مواجهة العمل، وخروج المعدات لتنفيذ الأعمال اليومية للنظافة ورفع نواتج الحفر سواء بالطرق، والشوارع، والميادين العامة.

ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، حملة نظافة مكبرة بنطاق المدينة، ورفع نواتج الحفر بعد الانتهاء من أعمال تركيب خطوط الكهرباء والمياه لمستشفى بيلا المركزي الجديد، وتمكن مجلس مدينة بيلا، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية من إزالة نواتج الحفر، بعد الانتهاء من أعمال توصيل خطوط التيار الكهربائي والمياه لمستشفي بيلا المركزي الجديد، ورفع التراكمات الناتجة على جانبي عدد من الطرق، وإزالة الطبقات الطينية بالشوارع، نتيجة مياه الأمطار، لتكون صالحة لسير المشاة والسيارات.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع شركة الصرف أعمال تغيير وإحلال وتبديل مواسير خطوط المياه الاسبستوس، واستبدالها بمواسير صحية خطوط 8 بوصة بشارع الجمهورية، وشارع سعد، بالإضافة إلى تطهير خطوط الصرف الصحى قبل الرصف.

وتابع علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، تطهير خطوط الصرف الصحى بمنطقة حى دحروج، وحل مشكلة الصرف الصحى بداير الناحية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق، متفقداً محطات الصرف الصحى بنطاق مركز ومدينة دسوق، للوقوف على سير العمل بها وتواجد النوبتجية الليلة وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأطار.

بيلا دسوق كوبري الصرف الصحي كفر الشيخ

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