فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جيسفالدو فيريرا، القائمة التي ستخوض مباراة الغد أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر- محمد عبدالغني- حسام عبدالمجيد- محمد طارق- محمد عبدالشافي- عبدالله جمعة- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف «روقا»- عمرو السيسي- نبيل عماد دونجا- سيد عبدالله «نيمار»- سيف جعفر- أحمد مصطفى «زيزو»- مصطفى شلبي- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه .