أشرف زكي: مهرجان المنصورة المسرحي إضافة لمسيرتي المهنية

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن مشاركته وحضوره فعاليات المهرجان، يعد بمثابة جزء جديد يضاف إلى حياته ومسيرته المهنية، واصفاً المهرجان بـ"المهم للغاية".

وأضاف خلال لقائة بفضائية "إكسترا نيوز"، على هامش مهرجان المنصورة المسرحي، أنه يتمنى أن تبادر جميع المحافظات باتخاذ هذه الخطوة، على غرار محافظة الدقهلية، وإقامة مهرجانات بنفس الفكرة والقوة.

ومن جانبه قال الفنان أحمد وفيق رئيس المهرجان، إن هذا المهرجان يخدم اتجاه الدولة، في عودة الشباب إلى الثقافة والفنون والرياضة.

وتتواصل فعاليات مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي الذي تنظمه محافظة الدقهلية، والذي يهدف إلى إقامة فعاليات فنية، وتعريف المجتمع بأهمية مراكز الشباب، وبيوت الثقافة المنشأة حديثاً.