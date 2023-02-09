شقيق ليونيل ميسي يعتذر عن تصريحاته ضد برشلونة

اعتذر ماتياس ميسي، شقيق ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تصريحاته التي هاجم فيها نادي برشلونة.

وهاجم ماتياس ميسي إدارة نادي برشلونة في ظهور له عبر قناة نجله على منصة تويتش الرقمية، طالع تصريحاته من هنا.

وكتب ماتياس عبر حسابه على منصة تبادل الصور والتواصل الاجتماعي: "أود الاعتذار عما قلته، أنا فقط ألقي النكات مع ابني وأصدقائه".

وأضاف: "كيف يمكنني التفكير بهذا الشكل بشأن نادٍ بحجم برشلونة وتاريخه، والذي منح الكثير لعائلتي ولأخي ليو".

وواصل: "بالنسبة لنا، كتالونيا هي منزلنا الثاني، وهذا أمر معروف، أنا آسف جدًا وأعتذر للجميع وبالأخص جماهير برشلونة".

من جانبه علق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على تصريحات ماتياس ميسي في مؤتمر صحفي عقد اليوم، قائلًا: "ليونيل ميسي جزء من إرث برشلونة، إنه الآن لاعب لباريس سان جيرمان، من منطلق الاحترام لذلك لن أتحدث عنه؛ شقيقه اعتذر وهذا ما في الأمر، كلمات شقيق ميسي لا تؤثر على علاقة النادي بليو".

وذكرت صحيفة سبورت على لسان المقربين من ميسي، فإن رأي ماتياس فردي ولا يمثل ليونيل أو أي فرد آخر من أفراد عائلته والمحيطين به، وأكدوا أن تصريحات ماتياس توضح أن رحيل ليونيل عن برشلونة كان مؤلمًا وأن الجرح عميق جدًا.

ويلعب ليونيل ميسي ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ صيف عام 2021 بعد رحيله عن برشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي وعدم قدرة الأخير على التجديد بسبب أزمة سقف رواتب الفريق.

ميسي لعب 58 مباراة بقميص برشلونة، وسجل 26 هدفًا وصنع 29 لزملائه في الفريق حتى الآن، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي.



وبدأ ليونيل ميسي مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نيو أولد بويز الأرجنتيني ثم انتقل لشباب برشلونة، وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2005.

ولعب ميسي 778 مباراة بقميص فريق برشلونة وسجل 672 هدفًا وصنع 303 لزملائه، من أصل 585 مباراة لعبها للفريق الكتالوني وفريق الرديف بالنادي وباريس سان جيرمان، وسجل 704 أهداف وصنع 333.

ليونيل ميسي لعب 172 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين، وسجل 98 هدفًا وصنع 55، وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمريكا الجنوبية، كوبا أمريكا، وكأس العالم.

كما حقق ميسي لقب الدوري الإسباني 10 مرات، والكأس 7 مرات والسوبر المحلي 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.