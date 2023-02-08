شقيق ميسي يفتح النار على برشلونة: «لم يكن ناديا معروفا قبله»

فتح ماتياس ميسي، شقيق ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، النار على إدارة نادي برشلونة.

ليونيل ميسي رحل عن صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، بعد انتهاء عقده مع إدارة النادي الكتالوني، وذلك بسبب أزمة سقف رواتب الفريق، لينضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر.

وقال ماتياس ميسي في تصريحات عبر قناة نجله على منصة تويتش: "لدي مقطع من سبورت يقول أن ميسي عليه العودة لبرشلونة، وأضحكني، نحن لن نعود إلى برشلونة وإذا عدنا سنقوم بتنظيف النادي وطرد خوان لابورتا، رجل ناكر للمعروف".



وأضاف: "كان يجب على جماهير برشلونة الخروج والمطالبة برحيل لابورتا وبقاء ميسي، متحف نادي برشلونة هو متحف ميسي، الإسبان خونة".



وواصل: "والدتي قالت لميسي سيفعلون بك مثلما فعلوا برونالدينيو".

واختتم تصريحاته: "برشلونة بات ناديًا معروفًا بعد ميسي".

وشارك ليونيل ميسي في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 26 هدفًا وصنع 29 لزملائه.

وبدأ ليونيل ميسي مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نيو أولد بويز الأرجنتيني ثم انتقل لشباب برشلونة، وتدرج في المراحل العمرية للنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف 2005.

ولعب ميسي 778 مباراة بقميص فريق برشلونة وسجل 672 هدفًا وصنع 303 لزملائه، من أصل 585 مباراة لعبها للفريق الكتالوني وفريق الرديف بالنادي وباريس سان جيرمان، وسجل 704 هدفًا وصنع 333.

ليونيل ميسي لعب 172 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين، وسجل 98 هدفًا وصنع 55، وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس أمريكا الجنوبية، كوبا أمريكا، وكأس العالم.



كما حقق ميسي لقب الدوري الإسباني 10 مرات، ووالكأس 7 مرات والسوبر المحلي 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.