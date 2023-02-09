الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ظهرت الآن.. الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت المدراس الثانوية في محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي والصف الثانى الثانوى، للفصل الدراسى الأول “2022-2023”، وكثر التساؤل عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 عبر “جوجل”، وجاءت نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى بالدرجات وليس بالتقديرات.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

وأعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات عن نتائج الصف الأول الثانوي بالفصل الدراسى الأول 2022-2023 في المدارس، وتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لعام 2023، بمجموع الدرجات وليس بالتقديرات أو بالألوان، طبقا للتعليمات الصادرة من خلال وزارة التربية والتعليم.

وأكدت مديريات التربية والتعليم في مصر، أنه يتاح لطلاب الصف الأول الثانوي، الحصول على نتائج الصف الأول الثانوي لعام 2023، بالدرجات بالمواد الدراسية عبر كشوف الأسماء من خلال المدارس.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بالقاهرة

وقامت مديرية التربية والتعليم بالإعلان في محافظة القاهرة، عن نتيجة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول لعام 2023، منوها أنها لم تحجب أي من نتيجة أو ربطها من خلال المصروفات المدرسية.

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تظلمات الصف الأول والثاني الثانوي 2023

وكشفت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، أنه سوف يتم قبول طلبات التظلم على نتائج امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى لعام 2023، عقب إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى، وذلك طبق الضوابط التالية:

  • يقوم "ولى أمر الطالب" بتحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.
  • يقوم “ولي أمر الطالب” بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها طالب الصف الأول أو الثانى الثانوى.
  • سداد الرسوم المقررة ومقدارها قيمة 40 جنيها في المادة الواحدة.
  • اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للقيام بالاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
  • بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره.
  • يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
  • في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته بالدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
نتيجة الصف الأول الثانوي الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الصف الأول الثانوي نتيجة الاستعلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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