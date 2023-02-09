الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عامل فى انهيار حائط داخل مدرسة بأكتوبر

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

أصيب عامل إثر سقوط حائط داخل مدرسة علي جسده بمنطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط حائط داخل مدرسة وإصابة شخص بمنطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين انهيار حائط على عامل يدعى "ضاحي. ع" 50 سنة، أصل إقامته محافظة المنيا، مما تسبب في إصابته بكسور في الساقين والحوض، جرى نقل المصاب إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

أكتوبر انهيار حائط مدرسة 6 أكتوبر عمليات النجدة

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