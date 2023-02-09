الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على الأتوبيسين المتسببين فى حادث كوبرى الدقى

حادث كوبري الدقي
حادث كوبري الدقي

قررت النيابة العامة بالجيزة التحفظ على الأتوبيسين المتسببين في حادث كوبري الدقي، وانتدبت مهندسًا من الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحصهما وتحديد سبب الحادث.

شهد كوبري الدقي حادثاً مروعًا، ظهر الخميس، بعد تصادم أتوبيسين، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص واختراق أحد الأتوبيسين سور الكوبري. 

وتلقى مأمور قسم شرطة الدقي إشارة من إدارة شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث أعلى كوبري الدقي، ما أدى لحدوث كثافات مرورية مرتفعة. 

انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، بالتنسيق مع حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، وتبين اصطدام حافلة بأخرى من الخلف للقادم من الجيزة باتجاه المهندسين ومطلع كوبري أكتوبر، ما تسبب في اصطدام الحافلة الأمامية بالحاجز الحديدي الجانبي.

النيابة الجيزة التحفظ الأتوبيسين حادث كوبرى الدقى انتدبت مهندس من الإدارة العامة للمرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

إعدام في بث مباشر.. هل يتم القصاص من قاتل نيرة أشرف علنًا؟

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا