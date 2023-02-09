التحفظ على الأتوبيسين المتسببين فى حادث كوبرى الدقى

قررت النيابة العامة بالجيزة التحفظ على الأتوبيسين المتسببين في حادث كوبري الدقي، وانتدبت مهندسًا من الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحصهما وتحديد سبب الحادث.

شهد كوبري الدقي حادثاً مروعًا، ظهر الخميس، بعد تصادم أتوبيسين، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص واختراق أحد الأتوبيسين سور الكوبري.

وتلقى مأمور قسم شرطة الدقي إشارة من إدارة شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث أعلى كوبري الدقي، ما أدى لحدوث كثافات مرورية مرتفعة.

انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، بالتنسيق مع حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، وتبين اصطدام حافلة بأخرى من الخلف للقادم من الجيزة باتجاه المهندسين ومطلع كوبري أكتوبر، ما تسبب في اصطدام الحافلة الأمامية بالحاجز الحديدي الجانبي.