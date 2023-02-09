بمشاركة 11 دولة.. «الداخلية» تنظم دورة تدريبية لكوادر الشرطة العربية

نظمت وزارة الداخلية المصرية دورة تدريبية لكوادر الشرطية العربية حول (الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الإعلام الأمني)، وذلك بمعهد تدريب وبحوث الإعلام الأمني بقطاع الإعلام والعلاقات خلال الفترة من 5 – 9 فبراير 2023 بمشاركة عدد من الكوادر الشرطية بعدد (11) دولة عربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام، وذلك في إطار الدور الذي يضطلع به المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام في مجال المساهمة في تنمية قدرات الكوادر الأمنية العربية، بما يعزز أطُر التعاون بين وزارات الداخلية العربية.

وقد استهدفت تلك الدورة تنمية مهارات المشاركين في مجال الإعلام والعلاقات وإلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة في تطبيقات الإعلام الأمني وأثره في تنمية مهارات التواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى صقل الخبرات المتعلقة بالتعامل مع الأزمات الأمنية المختلفة ومهارات رصد وتحليل الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام عن الأوضاع الأمنية وكيفية التعامل معها.

كما شهدت فعاليات الدورة التدريبية انعقاد عدة محاضرات وحلقات نقاشية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وأساتذة الجامعات من المتخصصين في مجال الإعلام الأمني، تم خلالها إلقاء الضوء على دور الإعلام الأمني في تحسين وتعزيز الصورة الذهنية للشرطة وكيفية مواجهة الشائعات مع التركيز على عوامل التأثير في الرأي العام وأساليب الإعلام الموجة ودوره في إسقاط الدول من الداخل، كما اتسمت بتبادل الخبرات حول كيفية مواجهة الادعاءات المثارة في مجالات حقوق الإنسان تجاه أجهزة الشرطة وتفنيدها.

وتضمنت فعاليات الدورة زيارة ميدانية للمركز الإعلامي الأمني بقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، حيث استمع المشاركون إلى شرح مفصل حول المهام التي يضطلع بها المركز الإعلامي، والتي تهدف إلى تزويد كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات عن الوضع الأمني بالبلاد، وذلك في إطار سياسة الوزارة بالتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية كاملة، وحرصها على نقل صورة صحيحة وموثقة عن الأحداث الأمنية المهمة، بالإضافة إلى إحاطة الرأي العام علماً بجهود كافة قطاعات الوزارة في مكافحة مختلف الجرائم والخدمات الجماهيرية التي تقدم للمواطنين.

بالإضافة إلى زيارة ميدانية لإدارة الإنتاج الإعلامي بقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة تفقدوا خلالها التقنيات المستحدثة في مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية، فضلاً عن تفقد استديوهات التصوير والتسجيل الصوتي المتطورة، كما تم تفقد القسم المختص بمتابعة المحتوى المرئي على مدار 24 ساعة، ورصد كل ما يتعلق بالأمن وشكاوى المواطنين.

وقد لاقت الدورة التدريبية استحسان المشاركين، والذين أعربوا عن تقديرهم للمحتوى العلمي والعملي لفعاليات الدورة، كما توجهوا بالشكر للقائمين على إدارة فعاليات الدورة على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال.