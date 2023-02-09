وزير العدل يصدر قرارات بافتتاح 12 فرع توثيق ومأموريات شهر عقارى جديدة

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل عدة قرارات وزارية بإفتتاح 12 فرع توثيق جديد في فروع شركات "اتصالات مصر- أورانج - وي"، إتاحة العمل بها في الفترة المسائية.

وذلك في 9 محافظات هي "القاهرة – الجيزة – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – أسيوط – سوهاج"، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية 94 فرعا، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، وكذا افتتاح 4 فروع توثيق أخرى جديدة في محافظة الإسكندرية.

كما أصدر عدة قرارات وزارية بافتتاح 8 مأموريات للشهر العقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة موزعة على 8 محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية – دمياط – مرسى مطروح – سوهاج – قنا – أسوان".

على أن يبدأ العمل بتلك الفروع والمأموريات إعتباراً من يوم السبت الموافق 11/2/2023.

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيراً على المواطنين وتلبية احتياجات وظروف كل الفئات على مستوى الجمهورية.