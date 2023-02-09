رئيس برلمان الأردن: ندعم موقف مصر فى قضية سد النهضة

أكد أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب الأردني، دعم بلاده الكامل للموقف المصري العادل في قضية سد النهضة، داعيًا إلى تفعيل عمل جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».

فيما أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، أن اتساق الموقفين المصري والأردني تجاه القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى.

وشدد جبالي خلال لقائه مع نظيره الأردني أحمد الصفدي، على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم قائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للقرارات والمرجعيات الدولية.

كما أكد رئيس مجلس النواب- خلال اللقاء- ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين خصوصًا فيما يتعلق بتبادل الخبرات البرلمانية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر والأردن قوية ومتجذرة تاريخيًا، وترتكز على أسس واضحة من التعاون في جميع المجالات.