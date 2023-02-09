5 مصابين فى حريق مصنع دهانات بالمنطقة الصناعية الثانية بالشرقية

اندلع حريق بمصنع دهانات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 5 عمال بحالات اختناق فى الحريق، وتم نقل 4 منهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم إسعاف عامل في مكان الحريق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمصنع دهانات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ ودفعت بـ3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق.

فيما دفع مرفق الإسعاف بـ6 سيارات لموقع البلاغ، وتبين أن المصنع مكون من طابقين وجار محاصرة النيران وإخمادها من قبل رجال الإطفاء.