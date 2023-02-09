رئيس جامعة عين شمس يستقبل مدير المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل الثقافي

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور كارستن مايكل فالبينر، مدير المكتب الإقليمي للهيئة الالمانية للتبادل الثقافي DAAD بالقاهرة، بحضور الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذ دكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الأستاذ دكتور ضياء خليل كبير مستشاري مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس وأستاذ في الهندسة الإلكترونية والاتصالات، كلية الهندسة، جامعة ولاية أريزونا، الدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الأستاذ الدكتور جان كراتزر مدير مركز المدير الأكاديمي لريادة الأعمال وأستاذ في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، جامعة برلين التقنية، الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، ومنسق معسكر التدريب الشتوي لمركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز ريادة الاعمال بجامعة برلين التقنية، بول وولف منسق مشروع ISI4E من جامعة برلين التقنية.

وأكد رئيس جامعة عين شمس دعم الجامعة لكافة الأنشطة التي تخدم الابتكار وريادة الأعمال، والمشروعات التي تخدم الباحثين والطلاب في مختلف التخصصات.

كما رحب بالتعاون مع جامعة برلين التقنية، والهيئة الالمانية للتبادل الثقافي DAAD.

ومن جهته، أعلن الدكتور كارستن مايكل فالبينر، مدير المكتب الإقليمي للهيئة الالمانية للتبادل الثقافي DAAD بالقاهرة، عن فرص تمويلية كبيرة للجانب المصري في الفترة المقبلة وخاصة لجامعة عين شمس وخاصة بعد النجاح الذي شهدته المشروعات المشتركة بين الطرفين.

وأشار الأستاذ دكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى سبل دعم قطاع الباحثين عن طريق دعم المشروعات البحثية، زيادة البرامج الخاصة بالباحثين، وايضا ربط البرامج المختلفة بالدراسات العليا بالصناعة عن طريق إبرام عدد من الشراكات مع الجامعات والهيئات العالمية.

وأوضحت الأستاذ دكتور شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، أنه سيتم الإعلان قريبا عن عدد من المشروعات لخدمة الطلاب والباحثين.