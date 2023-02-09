«القوى العاملة»: 77 فرصة عمل بالإسكندرية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن توفير 77 فرصة عمل للشباب على مهن عامل تعبئة وفنين خراطة، وفنين ميكانيكا بشركه يونيلفر، وعقد المقابلات الشخصية بديوان المديرية، بالتنسيق مع مجمع عمال مصر لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظة، وتم تسليم عقود العمل للشباب وتم الاتفاق على كل مستحقاتهم المالية والصحية والاجتماعية لهم، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل على المهن التى يتطلبها.

وأوضح مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تقريره أنه بالتعاون مع مجمع "عمال مصر" تم عقد مقابلات للمتقدمين بقاعة المديرية بسموحة وتم تسليم عقود العمل لمن اجتازوا منهم المقابلة الشخصية لعدد (23) من المتقدمين على مهن عامل تعبئة وفنين خراطه وفنين ميكانيكا بشركة يونيلفر كما تم قبول عدد 32 من المتقدمين وجارى استكمال الاوراق المطلوب، كما تم الاتفاق على كافة مستحقاتهم المالية والصحية والاجتماعية لهم.

وأضاف مدير المديرية أن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف: أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية، وأن يكون السن ما بين 35:20 سنة ويوجد امتيازات بدل انتقالات وتأمين صحي وتأمينات إجتماعية والمرتبات تبدأ من 3500 جنيه، وحضر المقابلات مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وأحمد فتحي، مدير منطقة قوى عامله البرج، ودعاء حسنين، مدير مكتب تشغيل برج العرب.