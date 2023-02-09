أعلنت شركة خدمات البترول البحرية، إنهاء تنفيذ مشروع GNN لتركيب المنصة البحرية والخط البحري الجديد لشركة بتروجلف مصر بمعدلات إنتاجية قياسية، حيث نجحت في إنهاء أعمال تركيب المنصة البحرية، وإنهاء تنفيذ أعمال إنزال الخط البحري الجديد قطر 10 بوصة وبطول 5 كم، وذلك بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج PMS11 والوحدات المساعدة.

خدمات البترول البحرية: إنهاء تنفيذ مشروع GNN لتركيب المنصة البحرية

وتأتي أهمية المشروع في كونه سيساهم بشكل كبير في تعظيم إنتاج شركة بتروجلف مصر من الزيت الخام بأكثر من الضعف ليصل إلى نحو أكثر 20 ألف برميل تقريباً من خلال ربط آبار GNN بمحطة جيسوم ستار.

يذكر أن شركة خدمات البترول البحرية تقترب أيضاً من إنهاء اعمال تسهيلات الإنتاج اللازمة على المنصة البحرية لتعجيل الإنتاج المُبكر من حقل شمال جيسوم الشمالي بمنطقة خليج السويس، ويأتي المشروع تأكيداً للنجاحات القياسية لشركة خدمات البترول البحرية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، ودورها الإستراتيجي كشركة رائدة في مجال الأعمال البحرية في السوق المحلي والعالمي.

وفي سياق منفصل، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق اعلى معدلات الأداء في حقل ظٌهر بالبحر المتوسط الذى يٌشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى انتاج الغاز الطبيعى ويٌعد نموذجاً يحتذى به في مشروعات الإنتاج.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركتى بتروشروق وبترول بلاعيم " بتروبل"، عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد موازنتي العام المالى المقبل 2023/2024 والموازنتين المعدلتين للعام المالي الحالي 2022/2023.

وأضاف الملا أن ما تحقق في حقل ظٌهر من معدلات غير مسبوقة للإنجاز عالمياً منذ وضعه على الإنتاج في وقت قياسى بعد اكتشافه ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص فى منطقة امتياز الحقل، مشيداً بالتنسيق الجاري بين قطاع البترول والشركاء الأجانب في الحقل بقيادة شركة اينى الإيطالية.

وأشار الملا إلى أن الحقل أصبح على قمة المساهمين في التنمية المجتمعية في بورسعيد وإقامة مشروعات يستفيد منها أهالي المحافظة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وهو نموذج نعمل على ان نحذو حذوه في باقى المشروعات.

وأضاف “الملا” خلال أعمال الجمعيتين أن الأولوية لزيادة الإنتاج بالتوازي مع خفض التكاليف وتعظيم الموارد ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، موجهاً بالاستمرار في وضع الحلول اللازمة لزيادة الإنتاج في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تستدعي العمل بوتيرة سريعة وغير تقليدية لزيادة موارد الطاقة التي يتطلبها نمو الاقتصاد المصري.