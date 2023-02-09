الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 24 تاجر مخدرات وتنفيذ 7462 حكما قضائيا بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أبرزها الآتى:- 

ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 24 متهما لعدد 13 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7462) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات..

القليوبية قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات حملة أمنية الأمن المركزي

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