الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن المنافذ يضبط 5 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 وكان من أبرز هذه الجهود التالي: في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 5 قضايا فى مجال ضبط المخالفات المرورية، وتم ضبط 1895 مخالفة مرورية متنوعة.

 وفي مجال الأمن العام تم ضبط 41 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية.

وتم تنفيذ 277 حكمًا قضائيًا متنوعًا في مجال تنفيذ الأحكام، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات"، تم ضبط 333 قضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجرى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وزارة الداخلية التهريب مواجهة جرائم التهريب د أمن المنافذ الهجرة غير الشرعية

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