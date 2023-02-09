الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«طب سوهاج» تنظم دورة تدريبية عن الإنعاش القلبي الرئوي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم مركز تطوير التعليم الطبي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج دورة تدريبية في مجال الإنعاش القلبي الرئوي المتقدمة، وذلك بالتعاون بين قسم جراحة القلب والصدر بالجامعة، والكلية المصريه لأطباء الحالات الحرجة بجامعة القاهرة وبدعم من البنك الأهلى المصرى.

وفي هذا الصدد، استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، نخبة من استشارى الحالات الحرجة بوحدة الدكتور شريف مختار، بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أيمن عبدالغفار، أستاذ جراحة القلب والصدر ومنسق التدريب والدكتور أحمد علي إسماعيل مدرس الرعاية المركزة ومدير مركز تطوير التعليم الطبي والمشرف على التدريب.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أن الدورة هدفت إلى تدريب النواب والمدرسين المساعدين لرعايات القلب والباطنة والتخدير ونواب قسم الطوارئ والحالات الحرجة، على الجديد والحديث في مجال الإنعاش القلبي، من خلال التعليم الطبي المستمر.

وأشار الدكتور أيمن عبدالغفار، إلى أنه تم تدريب ٧٥ طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية في الإنعاش القلبي والرئوي الأساسي، كما تم أيضًا تقديم تدريب الإنعاش القلبي والرئوي المتقدم لعدد ١١ طبيبًا.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد علي إسماعيل، أن الدورة التدريبية استمرت على مدار ٣ أيام، مضيفًا أن التدريب يأتي في إطار النشاط العلمي الذي تحرص عليه كلية الطب في مجال التعليم الطبي، حيث ينظم مركز تطوير التعليم الطبي العديد من الدورات علي مدار العام من اجل رفع كفاءة ومهارات طلاب الامتياز والأطباء المقيمين، وتقديم خدمة طبية وعلاجية على أعلى مستوى للمرضى.

أستاذ جراحة القلب استشاري الحالات الحرجة الإنعاش القلبي الرئوى البنك الأهلي المصري التخصصات التعليم الطبي المستمر

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