بعثة منتخب مصر للباراتايكوندو تعود من تركيا بإنجاز كبير

وصلت مساء أمس، بعثة منتخب مصر للباراتايكوندو، القاهرة، بعد المشاركة في بطولتي كأس الرئيس وبطولة تركيا المفتوحة للباراتايكوندو، والتي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير بتركيا.

وحقق لاعبو منتخب مصر للباراتايكوندو ثلاث ميداليات متنوعة في بطولتي تركيا المفتوحة، وكأس الرئيس للباراتايكوندو بأوروبا.

وحصلت اللاعبة سلمى علي عبد المنعم على الميدالية الفضية في بطولة تركيا المفتوحة للباراتايكوندو، والميدالية البرونزية في بطولة كأس الرئيس المفتوحة لقارة أوروبا.

فيما حصد اللاعب محمد شعبان بكير الميدالية البرونزية في بطولة تركيا المفتوحة للباراتايكوندو، حيث تعد هذه البطولة أحد بطولات الـ G1 التي تساهم في حصد نقاط للتصنيف العالمي المؤهل للدورة البارالمبية بباريس 2024.

جدير بالذكر أن قد واصل أبطال منتخب مصر للتايكوندو، حصد الميداليات في جميع البطولات، حيث حقق اللاعبون 11 ميدالية متنوعة في بطولتى كأس العرب الدولية الثالثة والفچيرة الدولية العاشرة والمقامة، في مجمع زايد الرياضي بمشاركة 55 دولة من جميع أنحاء العالم.

وحصلت مصر على المركز الثاني بالترتيب العام للدول المشاركة ببطولة كأس العرب الدولية الثالثة للتايكوندو واستطاع اللاعبون حصد 6 ميداليات متنوعة في بطولة كأس العرب الدولية الثالثة بواقع ثلاث ميداليات ذهبية، وميداليتين برونزية، وميدالية فضية، و5 ميداليات متنوعة في بطولة الفجيرة الدولية العاشرة بواقع ميداليتين برونزية، وميدالية ذهبية، و ميداليتين فضيتين.