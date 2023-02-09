الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواعيد صرف رواتب شهر فبراير للعاملين بالدولة

رواتب
رواتب

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٣، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

 وأوضحن الوزارة، في بيان، أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وسيتم صرف رواتب شهر فبراير فى أيام ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من ذات الشهر نفسه.

وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

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