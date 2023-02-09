الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 4 قوافل بيطرية مجانية بمراكز ومدن الغربية

صوره من الحدث
صوره من الحدث

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، 4 قوافل بيطرية مجانية بقرى الراهبين مركز سمنود، ونهطاى مركز زفتى، والهياتم مركز المحلة، وميت يزيد  بمركز السنطة، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات تلك القوافل تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القوافل، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  709 حيوان،و11 ألف و330 طائر وذلك بإجمالى 12 ألف و39 طائرا وحيوانا، وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف " أنور"، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

تنفيذ الامم المتحدة قوافل بيطرية مجانية بمراكز ومدن محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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