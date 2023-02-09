الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: منطاد الصين جزء من أسطول امتد عبر 5 قارات

منطاد الصين
منطاد الصين

قالت الولايات المتحدة إن الصين أطلقت في 5 قارات أسطولا من المناطيد المماثلة للمنطاد الذي تم إسقاطه مؤخرا قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على طائرة الرئاسة إن هذه المناطيد جزء من "أسطول"، لافتة إلى أنها رصدت في أنحاء العالم منذ عدة سنوات، بحسب "فرانس برس".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تقدم بيانات إلى الحلفاء في الوقت الذي تقيم فيها حطام المنطاد.

وأضاف بلينكن: "شاركنا بالفعل معلومات مع عشرات الدول في أنحاء العالم، سواء من واشنطن أو من سفاراتنا".

وأضاف: "نفعل ذلك لأن الولايات المتحدة لم تكن الهدف الوحيد من هذا البرنامج الأوسع الذي انتهك سيادة الدول في أنحاء 5 قارات".

وكان منطاد أبيض ضخم مزود بمعدات متطورة اجتاز البر الأمريكي الأسبوع الماضي قبل أن يأمر الرئيس جو بايدن الجيش بإسقاطه قبالة الساحل الشرقي مباشرة في المحيط الأطلنطي.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت الماضي، عن أن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وكان البنتاجون أعلن عن أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.

ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".

وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 9-2-2023

تقرير يونانى: مشروع الربط الكهربائى يربط مصر مباشرة بأثينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر